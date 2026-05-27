miércoles, 27 de mayo de 2026

Ituzaingó: Recuperan elementos denunciados como sustraídos

Ayer 26-05-26, efectivos policiales de la Comisaria de distrito primera de Ituzaingó, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de tareas investigativas relacionadas a un ilícito, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos permitió recuperar varios elementos denunciados como sustraídos.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por una mujer, que habría sido víctima de la sustracción de varias cosas de su domicilio ubicado en el barrio Villa Luisa de la ciudad de Ituzaingó.

Como resultado de las pesquisas, se dio cumplimiento a las órdenes de allanamiento, efectuadas en domicilios ubicados por calle Entre Ríos y Brasil, propiedad de un hombre de 34 años; y en una vivienda situada por calle Francisco López y Antártida Argentina, donde reside un joven, de 17 años de edad.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa, entre ellos una cartera color marrón con una billetera del mismo color en su interior, documentación y sellos pertenecientes a la denunciante, además de un tensiómetro, un parlante de sonido, un casco de seguridad y una termera, objetos que se tratarían de los denunciados como sustraídos.

Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias y trámites de rigor.