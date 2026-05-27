Ituzaingó: Recuperan elementos denunciados como sustraídos

La investigación se inició tras
la denuncia radicada por una mujer, que habría sido víctima de la sustracción
de varias cosas de su domicilio ubicado en el barrio Villa Luisa de la ciudad
de Ituzaingó.
Como resultado de las pesquisas,
se dio cumplimiento a las órdenes de allanamiento, efectuadas en domicilios
ubicados por calle Entre Ríos y Brasil, propiedad de un hombre de 34 años; y en
una vivienda situada por calle Francisco López y Antártida Argentina, donde
reside un joven, de 17 años de edad.
Durante los procedimientos se
logró el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa, entre ellos una
cartera color marrón con una billetera del mismo color en su interior,
documentación y sellos pertenecientes a la denunciante, además de un tensiómetro,
un parlante de sonido, un casco de seguridad y una termera, objetos que se
tratarían de los denunciados como sustraídos.
Los elementos recuperados fueron
puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con
las diligencias y trámites de rigor.