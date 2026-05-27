Ituzaingó: Recuperan una notebook robada, hay un demorado

Los distintos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento
en un domicilio ubicado en calles Entre Rios y Brasil de esa ciudad, lugar
donde hallaron y secuestraron una notebook -marca Xiano-, como así también en
la oportunidad se procedió a la demora de un hombre de 34 años de edad, a fin
de determinar si tendría vinculación al hecho que se investiga.
Al respecto, el demorado junto al dispositivo secuestrado fue puesto a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.