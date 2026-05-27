miércoles, 27 de mayo de 2026

Ituzaingó: Recuperan una notebook robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Ituzaingó en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite con la unidad fiscal interviniente, en la jornada de ayer 26-05-26, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron una notebook que fuera denunciada como sustraída, además una persona fue demorada.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calles Entre Rios y Brasil de esa ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron una notebook -marca Xiano-, como así también en la oportunidad se procedió a la demora de un hombre de 34 años de edad, a fin de determinar si tendría vinculación al hecho que se investiga.

Al respecto, el demorado junto al dispositivo secuestrado fue puesto a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.