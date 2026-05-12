martes, 12 de mayo de 2026

Ituzaingó: Tras allanamiento recuperan un celular robado, hay un demorado

En relación a actuaciones iniciada por supuesto Hurto, registrado días atrás en la localidad de Ituzaingó, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera llevaron adelante tareas investigativas y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron un teléfono celular presuntamente relacionado a la causa.

El allanamiento lo diligenciaron el domingo 10-05-26, en un domicilio ubicado por inmediaciones de calles Juan Lavalle y Juan Rivera, oportunidad en que hallaron y secuestraron un teléfono celular -marca Samsung- el cual sería de interés para la causa que se investiga.

El elemento secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.