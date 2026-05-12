Ituzaingó: Tras allanamiento recuperan un celular robado, hay un demorado

En relación a actuaciones iniciada por supuesto Hurto, registrado días atrás en la localidad de Ituzaingó, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera llevaron adelante tareas investigativas y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron un teléfono celular presuntamente relacionado a la causa.
El allanamiento lo diligenciaron el domingo 10-05-26, en un domicilio ubicado por inmediaciones de calles
Juan Lavalle y Juan Rivera, oportunidad en que hallaron y secuestraron un
teléfono celular -marca Samsung- el cual sería de interés para la causa que se
investiga.
El elemento secuestrado fue
puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a
fin de continuar con las diligencias del caso.