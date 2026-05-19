martes, 19 de mayo de 2026

Ituzaingó: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

En horas de la tarde del domingo 17-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Tercera de Ituzaingó, llevan adelante actuaciones investigativas en relación a un hecho de homicidio ocurrido en el barrio Paraná de esa localidad, donde un hombre perdió la vida tras resultar lesionado con un arma blanca.

El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas, en inmediaciones de las calles Francisco López y Bolívar, donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer, un hombre de 38 años habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, por parte de otro hombre de la misma edad.

Ante tal circunstancia, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local para su atención médica, donde lamentablemente, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, alrededor de las 21:00 horas se produjo su fallecimiento.

En tanto, el presunto autor del hecho fue rápidamente aprehendido y alojado en la citada dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.