Ituzaingó: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

El hecho se registró alrededor de
las 19:30 horas, en inmediaciones de las calles Francisco López y Bolívar,
donde por causas y circunstancias que se tratan de establecer, un hombre de 38
años habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por arma
blanca, por parte de otro hombre de la misma edad.
Ante tal circunstancia, la
víctima fue trasladada de urgencia al hospital local para su atención médica,
donde lamentablemente, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud,
alrededor de las 21:00 horas se produjo su fallecimiento.
En tanto, el presunto autor del
hecho fue rápidamente aprehendido y alojado en la citada dependencia policial,
quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.