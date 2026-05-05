martes, 5 de mayo de 2026

La Persona herida se encuentra fuera de peligro tras el hecho ocurrido en Esquina

La Policía de la Provincia de Corrientes informa que el ciudadano que resultara herido en el hecho ocurrido en la noche del 03 de mayo, en el Barrio Manzini, de la localidad de Esquina, se encuentra fuera de peligro.

El hombre, de 47 años de edad, fue asistido de manera inmediata tras el incidente y derivado a un centro de salud, donde recibió la atención médica correspondiente. De acuerdo a la información brindada por los profesionales, evoluciona favorablemente y permanece bajo observación, sin riesgo de vida.

En tanto, la Policía continúa con las actuaciones correspondientes en relación al hecho, con intervención de la autoridad judicial competente.