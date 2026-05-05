La Persona herida se encuentra fuera de peligro tras el hecho ocurrido en Esquina

La Policía de la Provincia de Corrientes informa que el ciudadano que resultara herido en el hecho ocurrido en la noche del 03 de mayo, en el Barrio Manzini, de la localidad de Esquina, se encuentra fuera de peligro.
El hombre, de 47 años de edad, fue asistido de
manera inmediata tras el incidente y derivado a un centro de salud, donde
recibió la atención médica correspondiente. De acuerdo a la información
brindada por los profesionales, evoluciona favorablemente y permanece bajo
observación, sin riesgo de vida.
En tanto, la Policía continúa con las actuaciones
correspondientes en relación al hecho, con intervención de la autoridad
judicial competente.