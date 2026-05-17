domingo, 17 de mayo de 2026

La Policía aprehendió a presunto “dealer” de estupefacientes

En horas de la tarde de ayer 16-05-26, efectivos policiales de la división patrulla metropolitana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, aprehendieron a un presunto “dealer” de estupefacientes.

El hecho tuvo lugar, alrededor de las 19:30 horas, cuando personal policial realizaba sus tareas de prevención, procedió a la demora de un joven de 24 años de edad, en inmediaciones de calle Estados Unidos y Pasaje Don Orione, y tras lo cual hallaron entre sus pertenencias cinco bolsitas de polietileno conteniendo una sustancia blanquecina, y una bolsita con sustancia vegetal, dinero en efectivo y un teléfono celular -marca Samsung-.

Ante tal circunstancia, solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección general de drogas peligrosa y crimen organizado, quienes una vez en el lugar, efectuaron el test orientativo y pesaje de las sustancias secuestradas, arrojando resultado positivo para cocaína y marihuana respectivamente.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado y el secuestro de todos los elementos hallados, continuándose con las diligencias correspondientes.