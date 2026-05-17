La Policía aprehendió a presunto “dealer” de estupefacientes

El hecho tuvo lugar, alrededor de
las 19:30 horas, cuando personal policial realizaba sus tareas de prevención,
procedió a la demora de un joven de 24 años de edad, en inmediaciones de calle
Estados Unidos y Pasaje Don Orione, y tras lo cual hallaron entre sus
pertenencias cinco bolsitas de polietileno conteniendo una sustancia
blanquecina, y una bolsita con sustancia vegetal, dinero en efectivo y un
teléfono celular -marca Samsung-.
Ante tal circunstancia,
solicitaron colaboración a sus pares de la Dirección general de drogas
peligrosa y crimen organizado, quienes una vez en el lugar, efectuaron el test
orientativo y pesaje de las sustancias secuestradas, arrojando resultado
positivo para cocaína y marihuana respectivamente.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del
involucrado y el secuestro de todos los elementos hallados, continuándose con
las diligencias correspondientes.