La Policía demoró a cazadores furtivos en Monte Caseros

El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de
Rutas Provinciales Nº25 y 129, donde al intentar identificar a los ocupantes de
una camioneta que circulaba por la zona, los mismos realizaron una maniobra y
emprendieron su huida, iniciándose un seguimiento controlado, logrando detener
finalmente la marcha del rodado y la identificación de sus ocupantes,
tratándose de dos hombres mayores de edad y un menor, así también del interior
del rodado se secuestró un rifle calibre .22 y una liebre sin vida.
Al respecto, los mayores
demorados fueron puestos a disposición de la justicia junto a los elementos
secuestrados y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar
con las diligencias del caso.