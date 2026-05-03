domingo, 3 de mayo de 2026

La Policía demoró a cazadores furtivos en Monte Caseros

Personal policial dependiente de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros, en horas de la noche del viernes 01-05-26, demoró a dos personas mayores de edad, quienes se movilizaban bordo de una camioneta con la cual intentaron darse a la fuga, tras notar la presencia policial; además secuestraron un arma de fuego y una liebre sin vida.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos alrededor de las 20:00 horas, en inmediaciones de Rutas Provinciales Nº25 y 129, donde al intentar identificar a los ocupantes de una camioneta que circulaba por la zona, los mismos realizaron una maniobra y emprendieron su huida, iniciándose un seguimiento controlado, logrando detener finalmente la marcha del rodado y la identificación de sus ocupantes, tratándose de dos hombres mayores de edad y un menor, así también del interior del rodado se secuestró un rifle calibre .22 y una liebre sin vida.

Al respecto, los mayores demorados fueron puestos a disposición de la justicia junto a los elementos secuestrados y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.