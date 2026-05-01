viernes, 1 de mayo de 2026

La Policía demoró a cinco personas en diferentes procedimientos

En la madrugada y mañana de hoy 01-05-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a cinco personas en diferentes circunstancias.

El primer procedimiento se realizó por calles José Hernández y Santa Ercilla, lugar donde los citados efectivos divisaron e identificaron a un joven de 25 años de edad quien se encontraba observando los vehículos y domicilios de la zona, por lo que fue demorado al no poder justificar su accionar.

De igual forma, por calles Saavedra y Valdez Peña observaron a dos personas causando disturbios en la vía pública y molestando a los transeúntes, siendo demorados e identificados como jóvenes mayores de edad.

También, pasadas las 08:30 horas, en la intersección de las Avenidas Maipú y La Paz, demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente los domicilios de la zona.

Por último, cerca de las 09:00 horas, recorriendo por Avenida Paysandú y calle Cruz del Eje, procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar y al no poder justificar su accionar fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites correspondientes en cada caso.