La Policía demoró a cinco personas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento se
realizó por calles José Hernández y Santa Ercilla, lugar donde los citados
efectivos divisaron e identificaron a un joven de 25 años de edad quien se
encontraba observando los vehículos y domicilios de la zona, por lo que fue demorado
al no poder justificar su accionar.
De igual forma, por calles
Saavedra y Valdez Peña observaron a dos personas causando disturbios en la vía
pública y molestando a los transeúntes, siendo demorados e identificados como
jóvenes mayores de edad.
También, pasadas las 08:30 horas,
en la intersección de las Avenidas Maipú y La Paz, demoraron a un hombre mayor
de edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente los
domicilios de la zona.
Por último, cerca de las 09:00
horas, recorriendo por Avenida Paysandú y calle Cruz del Eje, procedieron a la
identificación de un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando el
interior de los vehículos estacionados en el lugar y al no poder justificar su
accionar fue demorado.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites
correspondientes en cada caso.