sábado, 16 de mayo de 2026

La Policía demoró a cuatro personas y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En la víspera, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraros a varias personas y secuestraron una bicicleta.

El procedimiento se concretó por calle Rio Limay y Avenida Ibera, lugar donde los citados efectivos divisaron e identificaron a cuatro personas, tres hombres – de 24, 28 y 35 años de edad- y una mujer – mayor-, quienes se encontraban merodeando el lugar y observando detenidamente los domicilios, además, llevaban una bicicleta – marca SLP, rodado 29”- la cual no supieron justificar su procedencia, siendo demoraros y el rodado secuestrado preventivamente.

El rodado y las personas demoradas fueron trasladadas a la comisaria jurisdiccional correspondiente, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.