La Policía demoró a cuatro personas y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En la víspera, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraros a varias personas y secuestraron una bicicleta.
El procedimiento se concretó por
calle Rio Limay y Avenida Ibera, lugar donde los citados efectivos divisaron e
identificaron a cuatro personas, tres hombres – de 24, 28 y 35 años de edad- y
una mujer – mayor-, quienes se encontraban merodeando el lugar y observando
detenidamente los domicilios, además, llevaban una bicicleta – marca SLP,
rodado 29”- la cual no supieron justificar su procedencia, siendo demoraros y
el rodado secuestrado preventivamente.
El rodado y las personas demoradas fueron trasladadas a la comisaria jurisdiccional correspondiente, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.