La Policía demoró a dos jóvenes en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 12-05-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, realizaron
El primer procedimiento fue realizado cerca de las 13:00 horas, cuando
los citados efectivos se hallaban por Avenida Ibera y calle Igarzabal, donde
demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba
merodeando sin poder justificar su presencia en el lugar.
De igual forma, recorriendo por calle Merceditas de San Martin y Nº 160,
divisaron a una persona causando disturbios en la vía pública, siendo demorado
e identificado como un hombre mayor de edad.
Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional
correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.