miércoles, 13 de mayo de 2026

La Policía demoró a dos jóvenes en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 12-05-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, realizaron

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 13:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por Avenida Ibera y calle Igarzabal, donde demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba merodeando sin poder justificar su presencia en el lugar.

De igual forma, recorriendo por calle Merceditas de San Martin y Nº 160, divisaron a una persona causando disturbios en la vía pública, siendo demorado e identificado como un hombre mayor de edad.

Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.