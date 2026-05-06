miércoles, 6 de mayo de 2026

La Policía demoró a dos personas en distintos procedimientos y secuestró una moto de dudosa procedencia

En la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención en distintos procedimientos, lograron la demora de dos personas y secuestro una motocicleta aparentemente sustraída.

El primer procedimiento, lo realizaron en la noche de ayer 05-05-26 alrededor de las 23:45 horas, cuando el personal policial fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de calle Baibiene y Estados Unidos, un sujeto que se encontraba aparentemente con intenciones de forzar vehículos estacionados, por tal motivo se dirigieron al lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 32 años de edad, quien tras las averiguaciones realizadas resulto que registraba pedido de captura.

Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy 06-05-26, alrededor de las 01:30, los efectivos colaboraron en la búsqueda de una motocicleta sustraída en jurisdicción de Comisaría 17º Urbana, mediante el seguimiento por sistema de geolocalización aportado por el damnificado, lograron ubicar el rodado en la vía pública, en inmediaciones de calles Ambrosetti y Zubiría., por lo que se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Gillera Smash 110 c.c-.

Finalmente, cerca de las 04:30 horas, en inmediaciones de calles Bompland y Grecia, los uniformados procedieron a la demora de un hombre de 30 años de edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios en la vio pública, además tenía en entre sus pertenecías un cuchillo -tipo Tramontina-, procediéndose a su secuestro, asimismo tras las primeras averiguaciones resultó que registraría antecedentes policiales contra la propiedad.

Los demorados y el rodado recuperado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales y puestos a disposición de las autoridades competentes, continuándose con las actuaciones correspondientes.