La Policía demoró a dos personas en distintos procedimientos y secuestró una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento, lo
realizaron en la noche de ayer 05-05-26 alrededor de las 23:45 horas, cuando el
personal policial fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 que en
inmediaciones de calle Baibiene y Estados Unidos, un sujeto que se encontraba
aparentemente con intenciones de forzar vehículos estacionados, por tal motivo
se dirigieron al lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 32 años
de edad, quien tras las averiguaciones realizadas resulto que registraba pedido
de captura.
Por otra parte, en horas de la
madrugada de hoy 06-05-26, alrededor de las 01:30, los efectivos colaboraron en
la búsqueda de una motocicleta sustraída en jurisdicción de Comisaría 17º
Urbana, mediante el seguimiento por sistema de geolocalización aportado por el
damnificado, lograron ubicar el rodado en la vía pública, en inmediaciones de
calles Ambrosetti y Zubiría., por lo que se procedió al secuestro preventivo de
una motocicleta -marca Gillera Smash 110 c.c-.
Finalmente, cerca de las 04:30
horas, en inmediaciones de calles Bompland y Grecia, los uniformados
procedieron a la demora de un hombre de 30 años de edad, quien se encontraba en
aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios en la vio pública, además
tenía en entre sus pertenecías un cuchillo -tipo Tramontina-, procediéndose a
su secuestro, asimismo tras las primeras averiguaciones resultó que registraría
antecedentes policiales contra la propiedad.
Los demorados y el rodado recuperado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales y puestos a disposición de las autoridades competentes, continuándose con las actuaciones correspondientes.