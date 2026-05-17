domingo, 17 de mayo de 2026

La Policía demoró a dos personas por merodeo

En la mañana de ayer 16-05-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraros a dos hombres mayores de edad.

El procedimiento se concretó por calles Alberdi y Alto Verde, siendo las 08:30 horas aproximadamente, lugar donde los citados efectivos divisaron a dos personas quienes se encontraban observando detenidamente los domicilios de la zona y al notar la presencia policial intentaron evitar ser identificados, siendo alcanzados y demorados más adelante.

Las personas demoradas fueron trasladados a la Comisaria 2da. Urbana, donde se continuaron con los trámites correspondientes.