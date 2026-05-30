La Policía demoró a dos personas que intentaban usurpar terrenos en Camba Punta

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en la jornada de ayer 29-05-26, en momentos que realizaban recorridas preventivas en jurisdicción del asentamiento Camba Punta, demoraron a dos personas y secuestraron diversos elementos presuntamente utilizados para intentar ocupar un terreno de manera irregular.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:30 horas, cuando el
personal policial que patrullaba la zona observó a dos sujetos realizando
maniobras compatibles con aparentes intenciones de usurpación sobre un predio
ubicado en el lugar.
Ante esta situación, los uniformados procedieron a la identificación y
posterior demora de dos hombres mayores de edad, además del secuestro
preventivo de diversos elementos que habrían sido utilizados para dichas
tareas.
Posteriormente, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se llevaron adelante las actuaciones y diligencias de rigor.