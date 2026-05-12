martes, 12 de mayo de 2026

La Policía demoró a tres hombres que ocasionaban disturbios en la vía pública

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -GRIM 2, en la noche de ayer y madrugada de hoy, en distintos procedimientos lograron la demora de tres hombres.

El primero de los procedimientos lo realizaron en la tarde ayer 11-05-26, alrededor de las 19:30 horas, cuando fueron alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba promoviendo disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad en inmediaciones de calles Sánchez Bustamante y Cangallo, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde identificaron y demoraron a un hombre de 32 años de edad.

Posteriormente, cerca de las 23:00 horas, identificaron y demoraron a un hombre de 25 años de edad, en inmediaciones de calles Cartagena y Montecarlo, ya que se encontraba ocasionando desorden en la vía pública.

Finalmente, en horas de la madrugada de hoy 12-05-26, alrededor de la 01:30 horas, encontrándose en calles Cartagena y Corinto, procedieron a la demora de un joven de 23 años de edad, quien se hallaba alterando el orden público.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional correspondiente para continuar con los trámites de rigor.