La Policía demoró a tres hombres que ocasionaban disturbios en la vía pública

El primero de los procedimientos
lo realizaron en la tarde ayer 11-05-26, alrededor de las 19:30 horas, cuando
fueron alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de
un sujeto que se encontraba promoviendo disturbios en la vía pública en
aparente estado de ebriedad en inmediaciones de calles Sánchez Bustamante y
Cangallo, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde identificaron y
demoraron a un hombre de 32 años de edad.
Posteriormente, cerca de las
23:00 horas, identificaron y demoraron a un hombre de 25 años de edad, en
inmediaciones de calles Cartagena y Montecarlo, ya que se encontraba
ocasionando desorden en la vía pública.
Finalmente, en horas de la
madrugada de hoy 12-05-26, alrededor de la 01:30 horas, encontrándose en calles
Cartagena y Corinto, procedieron a la demora de un joven de 23 años de edad,
quien se hallaba alterando el orden público.
Los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional correspondiente para continuar con los trámites de rigor.