martes, 5 de mayo de 2026

La Policía demoró a tres personas en distintos procedimientos

En la madrugada de hoy 05-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención en distintos procedimientos, lograron la demora de tres personas.

El primer procedimiento, lo realizaron alrededor de las 00:30 horas, personal del GRIM 4, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto ocasionando disturbios en la vía pública en inmediaciones del Barrio Punta Taitalo, por tal motivo los uniformados se dirigieron al lugar, donde identificaron y demoraron a un hombre de 43 años de edad, quien tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 04:30 horas, efectivos del GRIM 2 demoraron a un hombre de 34 años en inmediaciones de Avenida Independencia y República Dominicana, quien se encontraba merodeando la zona, no pudiendo justificar su presencia en aparente estado de ebriedad.

Finalmente, cerca de las 05:00 horas, el personal del GRIM 4 procedieron a la identificación y demora a un hombre de 29 años de edad, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y calle 332, quien se hallaba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad a los transeúntes del lugar, además tras la verificación correspondiente, resulto que registraría antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de rigor.