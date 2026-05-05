La Policía demoró a tres personas en distintos procedimientos

El primer procedimiento, lo
realizaron alrededor de las 00:30 horas, personal del GRIM 4, tras tomar
conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia
de un sujeto ocasionando disturbios en la vía pública en inmediaciones del
Barrio Punta Taitalo, por tal motivo los uniformados se dirigieron al lugar,
donde identificaron y demoraron a un hombre de 43 años de edad, quien tras las
averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes
policiales.
Posteriormente, siendo
aproximadamente las 04:30 horas, efectivos del GRIM 2 demoraron a un hombre de
34 años en inmediaciones de Avenida Independencia y República Dominicana, quien
se encontraba merodeando la zona, no pudiendo justificar su presencia en
aparente estado de ebriedad.
Finalmente, cerca de las 05:00
horas, el personal del GRIM 4 procedieron a la identificación y demora a un
hombre de 29 años de edad, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y calle
332, quien se hallaba observando domicilios y vehículos estacionados, generando
intranquilidad a los transeúntes del lugar, además tras la verificación
correspondiente, resulto que registraría antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de
rigor.