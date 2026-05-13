miércoles, 13 de mayo de 2026

La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

Ayer 12-05-26, efectivos policiales del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en distintos procedimientos realizados demoraron a varias personas que generaban intranquilidad entre vecinos al merodear domicilios y observar vehículos estacionados en la vía pública.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del comando de patrullas, cuando acudieron a un llamado del SIS 911 que alertaba sobre un sujeto que habría ingresado a un domicilio con intenciones de sustraer una hidrolavadora. Tras recabar las características aportadas por el damnificado, los efectivos lograron localizar y demorar al presunto autor, un joven de 20 años de edad, en inmediaciones de calle Suiza, siendo posteriormente trasladado a la Comisaría Quinta para continuar con las actuaciones correspondientes.

Asimismo, en procedimientos realizados por personal del Comando Patrulla en jurisdicción de Comisaría Tercera, fueron demorados dos hombres –mayores de edad-, en distintos horarios y sectores de avenida Vargas Gómez y Lamadrid. Según informaron los efectivos intervinientes, ambos sujetos se encontraban observando vehículos estacionados y no pudieron justificar su presencia en el lugar, además de no contar con documentación que acreditara su identidad.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.