La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizó personal del
comando de patrullas, cuando acudieron a un llamado del SIS 911 que alertaba
sobre un sujeto que habría ingresado a un domicilio con intenciones de sustraer
una hidrolavadora. Tras recabar las características aportadas por el
damnificado, los efectivos lograron localizar y demorar al presunto autor, un
joven de 20 años de edad, en inmediaciones de calle Suiza, siendo
posteriormente trasladado a la Comisaría Quinta para continuar con las
actuaciones correspondientes.
Asimismo, en procedimientos realizados por personal del
Comando Patrulla en jurisdicción de Comisaría Tercera, fueron demorados dos
hombres –mayores de edad-, en distintos horarios y sectores de avenida Vargas
Gómez y Lamadrid. Según informaron los efectivos intervinientes, ambos sujetos
se encontraban observando vehículos estacionados y no pudieron justificar su
presencia en el lugar, además de no contar con documentación que acreditara su
identidad.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías
jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.