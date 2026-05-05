martes, 5 de mayo de 2026

La Policía demoró a tres personas y recuperó un electrodoméstico sustraído

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en horas de la mañana de hoy 05-05-26, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, logro la demora de tres personas y recuperar un elemento sustraído.

Dicho procedimiento lo realizaron alrededor de las 09:00 horas, donde los policías fueron alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre disturbios en la vía pública en inmediaciones de calles Argentina y Estocolmo, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde los uniformados divisan a dos grupos de personas protagonizando una riña, por lo que se procedió a la demora de dos hombres y una mujer, quienes además estarían vinculados a la sustracción de un secarropas -marca Dream-, de un domicilio de la zona, lográndose de esta manera su recupero y secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, los demorados fueron siendo trasladados a la Comisaría 12º Urbana, donde fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, continuándose con las diligencias de rigor.