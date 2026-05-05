La Policía demoró a tres personas y recuperó un electrodoméstico sustraído

Dicho procedimiento lo realizaron
alrededor de las 09:00 horas, donde los policías fueron alertado por el Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre disturbios en la vía pública en inmediaciones
de calles Argentina y Estocolmo, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde
los uniformados divisan a dos grupos de personas protagonizando una riña, por
lo que se procedió a la demora de dos hombres y una mujer, quienes además
estarían vinculados a la sustracción de un secarropas -marca Dream-, de un
domicilio de la zona, lográndose de esta manera su recupero y secuestro bajo
las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, los demorados fueron
siendo trasladados a la Comisaría 12º Urbana, donde fueron puestos a
disposición de la Unidad Fiscal de Investigación en turno, continuándose con
las diligencias de rigor.