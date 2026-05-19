La Policía demoró a tres personas y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 15:00 horas, por inmediaciones de cales Lisandro
Segovia y Neuquén, donde identificaron y demoraron a dos mayores de 28 y 34
años de edad.
Posteriormente alrededor de las
17:00 horas, observaron a un sujeto que llevaba una bicicleta, y quien, al
notar la presencia policial, arroja el rodado y emprende su huida, por lo que
fue secuestrada de manera preventiva.
Así también, por inmediaciones de
calles 873 y 175 siendo las 17:30 horas aproximadamente, los mencionados
efectivos identificaron y demoraron a otro joven de 25 años de edad.
Los demorados y el rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional
correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.