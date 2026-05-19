martes, 19 de mayo de 2026

La Policía demoró a tres personas y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

Durante la tarde de hoy 19-05-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos llevaron adelante recorridas de prevención en distintos sectores que componen su jurisdicción, logrando en la oportunidad y en distintas circunstancias la demora de tres personas que se hallaban merodeando, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública y por otra parte secuestraron una bicicleta de dudosa precedencia.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 15:00 horas, por inmediaciones de cales Lisandro Segovia y Neuquén, donde identificaron y demoraron a dos mayores de 28 y 34 años de edad.

Posteriormente alrededor de las 17:00 horas, observaron a un sujeto que llevaba una bicicleta, y quien, al notar la presencia policial, arroja el rodado y emprende su huida, por lo que fue secuestrada de manera preventiva.

Así también, por inmediaciones de calles 873 y 175 siendo las 17:30 horas aproximadamente, los mencionados efectivos identificaron y demoraron a otro joven de 25 años de edad.

Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.