martes, 5 de mayo de 2026

La Policía demoró a un hombre armado con un cuchillo

En horas de la mañana de hoy 05-05-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -GRIM V-, encontrándose de recorridas de prevención de ilícitos, lograron la demora de un hombre y el secuestro de un arma blanca en poder del mismo.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 08:00 horas, en inmediaciones de calles Nicaragua y Yofre, donde personal policial que se encontraba realizando recorridas de prevención, cuando divisaron a un sujeto merodeando la zona, quien se hallaba observando domicilios y vehículos, generando intranquilidad entre los vecinos del lugar, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenia entre sus pertenencias un cuchillo tipo Tramontina con mango de fabricación casera, por lo que fue demorado y el arma blanca secuestrada.

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.