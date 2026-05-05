La Policía demoró a un hombre armado con un cuchillo

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 08:00 horas, en inmediaciones de calles Nicaragua y Yofre, donde
personal policial que se encontraba realizando recorridas de prevención, cuando
divisaron a un sujeto merodeando la zona, quien se hallaba observando
domicilios y vehículos, generando intranquilidad entre los vecinos del lugar,
por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre mayor de
edad, quien tenia entre sus pertenencias un cuchillo tipo Tramontina con mango
de fabricación casera, por lo que fue demorado y el arma blanca secuestrada.
El demorado junto a lo
secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se continúan
con las diligencias de rigor.