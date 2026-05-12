La Policía demoró a un hombre que estaría vinculado a un ilícito

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Intervención Rápida -GIR-, en la madrugada de hoy 12-05-26, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron demoro a un hombre que estaría vinculado al hecho delictivo.
Dicho procedimiento lo
concretaron cerca de las 04:00 horas, en inmediaciones de Avenida Alberdi y
calle Misiones, luego de que los mencionados efectivos tomaran conocimiento a
través de la Comisaría Segunda Urbana, aparentemente sobre la sustracción de un
teléfono celular, por tal motivo ante tal circunstancia iniciaron amplias
tareas de búsqueda, logrando de esta manera localizar y demorar a un joven de
24 años de edad, quien estaría vinculado con el hecho delictivo
El demorado fue trasladado a la
Comisaría Seccional Segunda, donde quedó a disposición de la autoridad judicial
interviniente, continuándose con las diligencias de rigor.