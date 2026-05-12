martes, 12 de mayo de 2026

La Policía demoró a un hombre que estaría vinculado a un ilícito

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Intervención Rápida -GIR-, en la madrugada de hoy 12-05-26, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron demoro a un hombre que estaría vinculado al hecho delictivo.

Dicho procedimiento lo concretaron cerca de las 04:00 horas, en inmediaciones de Avenida Alberdi y calle Misiones, luego de que los mencionados efectivos tomaran conocimiento a través de la Comisaría Segunda Urbana, aparentemente sobre la sustracción de un teléfono celular, por tal motivo ante tal circunstancia iniciaron amplias tareas de búsqueda, logrando de esta manera localizar y demorar a un joven de 24 años de edad, quien estaría vinculado con el hecho delictivo

El demorado fue trasladado a la Comisaría Seccional Segunda, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor.