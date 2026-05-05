La Policía demoró a un hombre que llevaba varias cosas de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 04-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. V-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron varias cosas de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron pasadas las 10:00 horas, cuando los
citados efectivos se encontraban por Avenida Igarzabal y calle 212, donde
visualizaron a un hombre que al notar la presencia policial abandonó en la vía
pública varios elementos, como ser una pala, una escoba, tres escurridores,
entre otras, intentando darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzado y
demorado, posteriormente identificado como mayor de edad, quien no supo
justificar su accionar ni la procedencia de dichas cosas, las cuales fueron
secuestradas.
El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Décimo Quinta Urbana donde se continuaron con los tramites al respecto.