martes, 5 de mayo de 2026

La Policía demoró a un hombre que llevaba varias cosas de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 04-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. V-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron varias cosas de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron pasadas las 10:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Igarzabal y calle 212, donde visualizaron a un hombre que al notar la presencia policial abandonó en la vía pública varios elementos, como ser una pala, una escoba, tres escurridores, entre otras, intentando darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzado y demorado, posteriormente identificado como mayor de edad, quien no supo justificar su accionar ni la procedencia de dichas cosas, las cuales fueron secuestradas.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Décimo Quinta Urbana donde se continuaron con los tramites al respecto.