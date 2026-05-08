La Policía demoró a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

Personal policial del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en la madrugada de hoy 08-05-26, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por su jurisdicción asignada, lograron la demora de un hombre.
El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 02:00 horas, en inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle
Magallanes, donde personal policial fue alertado por el Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba ocasionando
molestias a las personas que circulaban por la zona, por tal motivo se
dirigieron al lugar, donde identificaron a un hombre de 34 años de edad, quien
no pudo justificar su presencia ni accionar, por lo que fue demorado.
Al respecto, el hombre fue
trasladado a la Comisaría 12º Urbana, a fin de continuar con los trámites de
rigor correspondientes.