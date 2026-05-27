miércoles, 27 de mayo de 2026

La Policía demoró a un hombre tras incidentes y daños a un móvil policial

En horas de la tarde de ayer 26-05-26, efectivos policiales de la Comisaría Decimo primera urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, iniciaron actuaciones de oficio por supuesto daño a bienes del estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el móvil policial, se encontraba realizando recorridas de prevención de ilícitos y recibió un requerimiento mediante la red interna policial por parte del operador de turno del Sistema Integral de Seguridad 911, solicitando presencia en inmediaciones de calles Marcos Sastre y Andrade de esta ciudad, donde se encontraban varios sujetos presuntamente en estado de ebriedad ocasionando molestias en la vía pública.

Al arribar al lugar, junto a otros móviles, los uniformados fueron recibidos con arrojo de piedras desde los pasillos de la zona, impactando uno de los elementos contundentes contra el parabrisas de uno de los patrulleros, provocando daños materiales. En el marco del procedimiento se logró la demora de uno de los presuntos involucrados, de 25 años de edad.

Ante tal circunstancia, se puso en conocimiento de lo sucedido al Fiscal en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesto daño a bienes del Estado, continuándose con las diligencias correspondientes.