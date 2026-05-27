La Policía demoró a un hombre tras incidentes y daños a un móvil policial

El hecho ocurrió alrededor de las
19:00 horas, cuando el móvil policial, se encontraba realizando recorridas de
prevención de ilícitos y recibió un requerimiento mediante la red interna
policial por parte del operador de turno del Sistema Integral de Seguridad 911,
solicitando presencia en inmediaciones de calles Marcos Sastre y Andrade de
esta ciudad, donde se encontraban varios sujetos presuntamente en estado de
ebriedad ocasionando molestias en la vía pública.
Al arribar al lugar, junto a
otros móviles, los uniformados fueron recibidos con arrojo de piedras desde los
pasillos de la zona, impactando uno de los elementos contundentes contra el
parabrisas de uno de los patrulleros, provocando daños materiales. En el marco
del procedimiento se logró la demora de uno de los presuntos involucrados, de
25 años de edad.
Ante tal circunstancia, se puso
en conocimiento de lo sucedido al Fiscal en turno, quien dispuso el inicio de
actuaciones de oficio por supuesto daño a bienes del Estado, continuándose con
las diligencias correspondientes.