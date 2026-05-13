La Policía demoró a un joven con pedido de búsqueda y localización

En horas de la tarde de hoy 13-05-26, efectivos policiales dependientes del GRIM Vº, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, mas precisamente en inmediaciones de calles Aconcagua y Aconquija lograron la identificación y posterior demora de un joven mayor de edad, quien se hallaba merodeando, observando detenidamente los domicilios de la zona.
Posteriormente, continuando con
la línea investigativa, se logró determinar que la persona demorada poseía
pedido de Búsqueda y localización.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria Décimo Quinta por razones de jurisdicción.