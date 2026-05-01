La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En la noche de ayer 30-04-26, efectivos policiales dependientes del Comando Patrulla, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a una persona que llevaba un arma blanca entre sus pertenencias.
El procedimiento fue realizado
pasadas las 20:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por
Avenida Costanera Gral. San Martin entre calles Salta y Buenos Aires, lugar
donde divisaron a una persona observando los vehículos estacionados, así como
los domicilios del lugar, por lo que, al ser identificado de 25 años de edad,
tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales por
delitos contra la propiedad, además, en su poder hallaron un destornillador y
al no poder justificar su accionar fue demorado.
El joven fue trasladado a la
Comisaria Primera Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.