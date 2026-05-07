La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 06-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccionales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a un joven de 27 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales.
El procedimiento, se concretó por
Avenida del IVº Centenario y calle Malvinas, donde siendo las 16:00 horas
aproximadamente los efectivos divisaron a una persona observando el interior de
los vehículos estacionados, por lo que, tras ser identificado, no supo
justificar su accionar, siendo demorado.
El joven fue trasladado a la
Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con las diligencias
correspondientes.