jueves, 7 de mayo de 2026

La Policía demoró a un joven con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 06-05-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccionales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a un joven de 27 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales.

El procedimiento, se concretó por Avenida del IVº Centenario y calle Malvinas, donde siendo las 16:00 horas aproximadamente los efectivos divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados, por lo que, tras ser identificado, no supo justificar su accionar, siendo demorado.

El joven fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.