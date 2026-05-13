La Policía demoró a un joven por ocasionar disturbios en la vía pública

En horas del mediodía de hoy 13-05-26, efectivos policiales dependientes del GRIM Vº, momentos en que realizaban recorridas de prevención e identificación de personas, lograron la demora de un joven mayor de edad que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.
El procedimiento, lo concretaron
cerca de las 12:00 horas, más precisamente por Avenida Maipú y calle Tilcara.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias del caso.