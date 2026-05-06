La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

El primer procedimiento, lo
realizaron alrededor de la 01:10 horas, el personal del GRIM 5 tomaron
conocimiento a través de un llamado del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre
una riña en la vía pública en inmediaciones de calle Mendoza al Sur, por tal
motivo se dirigieron al lugar, donde los
efectivos divisaron la presencia de un grupo de personas protagonizando
disturbios, quienes al notar la
presencia policial se dispersaron, quedando en el lugar un hombre mayor de
edad, quien presentaba aparente estado de ebriedad y no pudo justificar su
accionar, siendo demorado.
Posteriormente, siendo las 02:15
horas, en inmediaciones de pasaje Las Flores e Íbera, efectivos del GRIM 5
demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba intentando trepar un
muro perimetral de un domicilio.
Por otra parte, alrededor de las
02:30 horas, personal del GRIM 4 demoró a un joven de 21 años de edad, en
inmediaciones de calles Los Tulipanes y calle 322, quien se encontraba
merodeando oculto en la oscuridad, no pudiendo justificar su permanencia en el
lugar.
Asimismo, cerca de las 03:00
horas, efectivos del GRIM 2 tras ser alertados por el Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre un sujeto ocasionando disturbios en la vía pública, en
inmediaciones de calles Cartagena y Resoagli, por lo que se dirigieron al lugar
y lograron la demora a un hombre de 27 años.
Los demorados fueron trasladados
a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de
rigor en cada caso.