miércoles, 6 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

Efectivos policiales de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM 2, 4 y 5-, en diversos procedimientos durante la madrugada la madrugada de hoy 06-04-26, lograron la demora de varias personas por distintos hechos.

El primer procedimiento, lo realizaron alrededor de la 01:10 horas, el personal del GRIM 5 tomaron conocimiento a través de un llamado del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una riña en la vía pública en inmediaciones de calle Mendoza al Sur, por tal motivo se dirigieron al lugar,  donde los efectivos divisaron la presencia de un grupo de personas protagonizando disturbios, quienes al  notar la presencia policial se dispersaron, quedando en el lugar un hombre mayor de edad, quien presentaba aparente estado de ebriedad y no pudo justificar su accionar, siendo demorado.

Posteriormente, siendo las 02:15 horas, en inmediaciones de pasaje Las Flores e Íbera, efectivos del GRIM 5 demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba intentando trepar un muro perimetral de un domicilio.

Por otra parte, alrededor de las 02:30 horas, personal del GRIM 4 demoró a un joven de 21 años de edad, en inmediaciones de calles Los Tulipanes y calle 322, quien se encontraba merodeando oculto en la oscuridad, no pudiendo justificar su permanencia en el lugar.

Asimismo, cerca de las 03:00 horas, efectivos del GRIM 2 tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un sujeto ocasionando disturbios en la vía pública, en inmediaciones de calles Cartagena y Resoagli, por lo que se dirigieron al lugar y lograron la demora a un hombre de 27 años.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor en cada caso.