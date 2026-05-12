martes, 12 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

Durante la noche de ayer y madrugada de hoy 12-05-26, efectivos policiales de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM- continúa desplegando intensos operativos de prevención y seguridad en distintos barrios de la Capital, mediante recorridas estratégicas, controles dinámicos e intervenciones rápidas, lo que posibilitaron la demora de varias personas, secuestros y resguardo de elementos de interés para distintas actuaciones.

El primero de los procedimientos, lo realizó personal del G.R.I.M. V, en horas de la noche, demoró en inmediaciones de Loreto y calle 8 a un joven –mayor de edad-, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad en la zona. Al momento de su identificación no poseía documentación y en una mochila trasladaba un matafuego de un kilo cuya procedencia no pudo justificar.

Posteriormente, efectivos de la misma división demoraron en la misma zona a un hombre –mayor de edad- quien además de no poseer documentación presentaba aparente estado de alteración. Tras las primeras averiguaciones el mismo contaría con pedido activo de localización.

Por otra parte, personal del G.R.I.M. III demoró en calles Junín y Córdoba a un hombre de 29 años de edad, quien merodeaba observando vehículos y locales comerciales. El mismo adoptó una actitud hostil durante la identificación y no contaba con documentación personal.

Asimismo, tras una alerta del SIS 911, efectivos del G.R.I.M. III acudieron a inmediaciones del shopping ubicado por avenida Alfonsín y Francia, donde lograron demorar a un hombre de 33 años de edad, quien presuntamente intentaba sustraer elementos del lugar. En su poder tenía cinco cervezas -marca Corona-, un cuchillo tipo carnicero y un teléfono celular.

Finalmente, en otro procedimiento concretado por el G.R.I.M. III en calles Gobernador Ruiz y Gobernador Castillo, fue demorado una persona de 32 años de edad, quien circulaba en una motocicleta –marca Zanella Sapucay 125 c.c.- en aparente estado de ebriedad y observando vehículos estacionados.

Las personas demoradas y lo secuestrado preventivamente, fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.