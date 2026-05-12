La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos,
lo realizó personal del G.R.I.M. V, en horas de la noche, demoró en
inmediaciones de Loreto y calle 8 a un joven –mayor de edad-, quien se
encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando
intranquilidad en la zona. Al momento de su identificación no poseía
documentación y en una mochila trasladaba un matafuego de un kilo cuya
procedencia no pudo justificar.
Posteriormente, efectivos de la
misma división demoraron en la misma zona a un hombre –mayor de edad- quien
además de no poseer documentación presentaba aparente estado de alteración.
Tras las primeras averiguaciones el mismo contaría con pedido activo de
localización.
Por otra parte, personal del
G.R.I.M. III demoró en calles Junín y Córdoba a un hombre de 29 años de edad,
quien merodeaba observando vehículos y locales comerciales. El mismo adoptó una
actitud hostil durante la identificación y no contaba con documentación
personal.
Asimismo, tras una alerta del SIS
911, efectivos del G.R.I.M. III acudieron a inmediaciones del shopping ubicado
por avenida Alfonsín y Francia, donde lograron demorar a un hombre de 33 años
de edad, quien presuntamente intentaba sustraer elementos del lugar. En su
poder tenía cinco cervezas -marca Corona-, un cuchillo tipo carnicero y un
teléfono celular.
Finalmente, en otro procedimiento
concretado por el G.R.I.M. III en calles Gobernador Ruiz y Gobernador Castillo,
fue demorado una persona de 32 años de edad, quien circulaba en una motocicleta
–marca Zanella Sapucay 125 c.c.- en aparente estado de ebriedad y observando
vehículos estacionados.
Las personas demoradas y lo secuestrado preventivamente, fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.