jueves, 7 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos, además secuestró armas blancas

En la jornada de ayer 06-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. Nº 2, 3 y 5- realizando sus labores específicas de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas y secuestraron armas blancas.   

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del GRIM II, alrededor de las 08:00 horas, cuando se encontraban por calles Julio Verne y Provincias Unidas, donde observaron a dos personas molestando a los transeúntes, ocasionando disturbios en la vía pública, siendo demorados e identificados de 23 años de edad, quienes, entre sus pertenencias llevaban un arma blanca – cuchillo-.

De igual forma, efectivos del GRIM III siendo las 15:00 horas, hallándose por calle Pringles y Pasaje La Virgen, divisaron e identificaron a un hombre de 34 años de edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad causando disturbios en la vía pública, por lo que fue demorado.

Por último, cerca de las 15:30 horas, el personal del GRIM V, procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la zona, el cual, entre sus cosas llevaba un arma blanca -tipo faca-, siendo demorado.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites correspondientes en casa caso.