La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos, además secuestró armas blancas

El primer procedimiento fue
realizado por los efectivos del GRIM II, alrededor de las 08:00 horas, cuando
se encontraban por calles Julio Verne y Provincias Unidas, donde observaron a
dos personas molestando a los transeúntes, ocasionando disturbios en la vía
pública, siendo demorados e identificados de 23 años de edad, quienes, entre
sus pertenencias llevaban un arma blanca – cuchillo-.
De igual forma, efectivos del
GRIM III siendo las 15:00 horas, hallándose por calle Pringles y Pasaje La
Virgen, divisaron e identificaron a un hombre de 34 años de edad, quien se
encontraba en aparente estado de ebriedad causando disturbios en la vía pública,
por lo que fue demorado.
Por último, cerca de las 15:30
horas, el personal del GRIM V, procedieron a la identificación de un hombre
mayor de edad, quien se encontraba observando el interior de los domicilios y
vehículos estacionados en la zona, el cual, entre sus cosas llevaba un arma
blanca -tipo faca-, siendo demorado.
Las personas demoradas fueron
trasladadas a las comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los
tramites correspondientes en casa caso.