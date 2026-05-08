viernes, 8 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas – Comando Patrulla, en la noche de ayer y madrugada de hoy, concretaron diversos procedimientos que lograron la demora de varias personas.

El primer procedimiento lo realizaron en la noche de ayer 07-05-26, alrededor de las 22:30 horas, en inmediaciones de avenida Raúl Alfonsín y calle Güemes, cuando los mencionados efectivos tomaron conocimiento a través de un transeúnte del lugar sobre un sujeto que aparentemente lo seguía, por lo que de manera inmediata procedieron a la identificación de un hombre de 31 años de edad, quien no supo justificar su accionar, por lo que fue demorado.

Asimismo, cerca de las 22:45 horas, en cercanías de la misma zona, los policiales procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, que se encontraban causando disturbios en la vía publica provocando intranquilidad a los transeúntes del lugar.

Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy 08-05-26, alrededor de las 03:00 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que habría violentado un vehículo estacionado en inmediaciones de Resoagli y Almirante Brown, por tal motivo se dirigieron al lugar donde tras un amplio recorrido por la zona, los uniformados lograron localizar e identificar a un joven de 23 años de edad, en calles Las Piedras y Las Heras, quien además tenía en su poder un espejo retrovisor perteneciente a un automóvil y un cuchillo tipo Tramontina, por lo que fue demorado.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales para continuar con los trámites correspondientes.