La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo
realizaron en la noche de ayer 07-05-26, alrededor de las 22:30 horas, en
inmediaciones de avenida Raúl Alfonsín y calle Güemes, cuando los mencionados
efectivos tomaron conocimiento a través de un transeúnte del lugar sobre un
sujeto que aparentemente lo seguía, por lo que de manera inmediata procedieron
a la identificación de un hombre de 31 años de edad, quien no supo justificar
su accionar, por lo que fue demorado.
Asimismo, cerca de las 22:45
horas, en cercanías de la misma zona, los policiales procedieron a la demora de
un hombre mayor de edad, que se encontraban causando disturbios en la vía
publica provocando intranquilidad a los transeúntes del lugar.
Por otra parte, en horas de la
madrugada de hoy 08-05-26, alrededor de las 03:00 horas, tomaron conocimiento a
través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto
que habría violentado un vehículo estacionado en inmediaciones de Resoagli y
Almirante Brown, por tal motivo se dirigieron al lugar donde tras un amplio
recorrido por la zona, los uniformados lograron localizar e identificar a un
joven de 23 años de edad, en calles Las Piedras y Las Heras, quien además tenía
en su poder un espejo retrovisor perteneciente a un automóvil y un cuchillo
tipo Tramontina, por lo que fue demorado.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales para continuar con los trámites
correspondientes.