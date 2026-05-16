La Policía demoró a varias personas y secuestró una moto en distintos procedimientos

El primer procedimiento, lo
concretaron en la tarde de ayer 14-05-26 sobre calles Julio Verne y Borges,
donde demoraron a un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una
motocicleta -marca Appia modelo Stramper 150c.c-, además no contaba con la documentación
correspondiente del rodado, por lo que fue secuestrado preventivamente.
Asimismo, en la madrugada de hoy
15-05-26, alrededor de las 01:30 horas en inmediaciones de avenida Paysandú y
calle Argentina, procedieron a la identificación y posterior demora de un
hombre mayor de edad, que fue observado merodeando entre los vehículos
estacionados y domicilios de la zona, además se halló entre sus pertenencias un
hierro tipo barreta, del cual no pudo justificar su procedencia.
Por otra parte, cerca de las
03:00 horas, el personal policial acudió a un requerimiento efectuado por
vecinos del barrio Independencia, quienes alertaron sobre un sujeto que estaría
forzando portones de estacionamientos en edificios ubicados por calle Federico
Leloir y Cura Brochero, por lo que tras un amplio rastrillaje por zonas
aledañas lograron la demora de un hombre mayor de edad.
Todos los demorados y los
elementos secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor en cada caso.