sábado, 16 de mayo de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró una moto en distintos procedimientos

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, en la jornada del jueves 14-05-26 y madrugada de ayer, en diferentes procedimientos de prevención y seguridad desplegados en distintos sectores de esta ciudad capital, lograron la demora de varias personas, además el secuestro de una motocicletas y elemento de interés.

El primer procedimiento, lo concretaron en la tarde de ayer 14-05-26 sobre calles Julio Verne y Borges, donde demoraron a un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Appia modelo Stramper 150c.c-, además no contaba con la documentación correspondiente del rodado, por lo que fue secuestrado preventivamente.

Asimismo, en la madrugada de hoy 15-05-26, alrededor de las 01:30 horas en inmediaciones de avenida Paysandú y calle Argentina, procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, que fue observado merodeando entre los vehículos estacionados y domicilios de la zona, además se halló entre sus pertenencias un hierro tipo barreta, del cual no pudo justificar su procedencia.

Por otra parte, cerca de las 03:00 horas, el personal policial acudió a un requerimiento efectuado por vecinos del barrio Independencia, quienes alertaron sobre un sujeto que estaría forzando portones de estacionamientos en edificios ubicados por calle Federico Leloir y Cura Brochero, por lo que tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas lograron la demora de un hombre mayor de edad.

Todos los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor en cada caso.