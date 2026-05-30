sábado, 30 de mayo de 2026

La Policía desbarató dos kioscos de drogas, hay cuatro personas detenidas

En la jornada de ayer 29-05-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organziado, contando con la colaboración del grupo PAR, diligenciaron en distintas circunstancias dos órdenes de allanamientos logrando secuestrar dosis de cocaína, dinero en efectivo entre otras cosas. Por el hecho existe cuatro personas a disposición de la justicia.

El primer allanamiento, lo efectuaron en un domicilio ubicado por calle Rio Miriñay del barrio Rio Parana, lugar donde hallaron y secuestraron 86 dosis de sustancia en polvo de color blanco (cocaína),01 piedra de sustancia en polvo de color blanco (cocaína), dinero en efectivo, 06 teléfonos celulares, recortes de polietileno y elementos de corte. También detuvieron a tres personas mayores de edad (dos hombres y una mujer).

Posteriormente, concretaron el segundo procedimiento, más precisamente por calle Marco Sastre del Barrio Sol de Mayo, oportunidad en que secuestraron 03 dosis de sustancia en polvo de color blanco (cocaína), 01 teléfono celular, recortes de polietileno, elementos de cortes y 02 balanzas de precisión, también demoraron a una persona mayor de edad.

Lo secuestrado, las personas detenidas y demorada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.