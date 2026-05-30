La Policía desbarató dos kioscos de drogas, hay cuatro personas detenidas

El primer allanamiento, lo efectuaron en un domicilio ubicado por calle
Rio Miriñay del barrio Rio Parana, lugar donde hallaron y secuestraron 86 dosis
de sustancia en polvo de color blanco (cocaína),01 piedra de sustancia en polvo
de color blanco (cocaína), dinero en efectivo, 06 teléfonos celulares, recortes
de polietileno y elementos de corte. También detuvieron a tres personas mayores
de edad (dos hombres y una mujer).
Posteriormente, concretaron el segundo procedimiento, más precisamente
por calle Marco Sastre del Barrio Sol de Mayo, oportunidad en que secuestraron 03
dosis de sustancia en polvo de color blanco (cocaína), 01 teléfono celular, recortes
de polietileno, elementos de cortes y 02 balanzas de precisión, también
demoraron a una persona mayor de edad.
Lo secuestrado, las personas detenidas y demorada fueron puestas a
disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin
de continuar con las diligencias del caso.