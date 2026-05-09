La Policía desbarató otro kiosco de drogas en el B° Dr. Montaña, hay dos personas detenidas

El mandato judicial fue
diligenciado en un domicilio ubicado por calle Oscar Kriskovich Cibils, donde
los citados efectivos hallaron y bajo las formalidades legales, procedieron al
secuestro de dinero un efectivo, dos teléfonos celulares, una tijera, un encendedor,
recortes de polietileno, tarjetas plásticas con restos de una sustancia
blanquecina, sustancia en polvo blanco compacto y 29 dosis de la misma
sustancia, los cuales, tras el correspondiente test orientativo arrojaron
resultado positivo para cocaína, también, un bolsa con otra sustancia de color
blanca, la cual fue negativa para el test de estupefacientes.
Por el hecho, los moradores del
lugar, una mujer y un hombre – ambos mayores de edad- fueron identificados, en
tanto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, continuándose
con los tramites de rigor en la citada dependencia.