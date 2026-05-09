sábado, 9 de mayo de 2026

La Policía desbarató otro kiosco de drogas en el B° Dr. Montaña, hay dos personas detenidas

Ayer 08-05-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a sus pares de la División P.A.R., en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento en el Barrio Dr. Montaña, donde secuestraron varias cosas por supuesta infracción a la Ley 23.737.

El mandato judicial fue diligenciado en un domicilio ubicado por calle Oscar Kriskovich Cibils, donde los citados efectivos hallaron y bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de dinero un efectivo, dos teléfonos celulares, una tijera, un encendedor, recortes de polietileno, tarjetas plásticas con restos de una sustancia blanquecina, sustancia en polvo blanco compacto y 29 dosis de la misma sustancia, los cuales, tras el correspondiente test orientativo arrojaron resultado positivo para cocaína, también, un bolsa con otra sustancia de color blanca, la cual fue negativa para el test de estupefacientes.

Por el hecho, los moradores del lugar, una mujer y un hombre – ambos mayores de edad- fueron identificados, en tanto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.