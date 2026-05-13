La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Serantes, hay una mujer detenida

Hoy 13-05-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en forma conjunta con el grupo especial PAR y en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Serantes de esta ciudad.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar dinero en efectivo,
teléfonos celulares, recortes de polietileno, tijeras, un total de 43 dosis de
sustancia blanquecina en polvo y una “piedra” de la misma sustancia compacta,
los cuales, tras el correspondiente tes orientativo arrojo positivo para
cocaína, dando un peso total de 9,92 gramos.
Por el hecho, en el lugar también se procedió a la detención de una mujer mayor de edad, quien, junto a lo secuestrado fueron traslados hasta la citada Dirección a fin de continuar con las diligencias del caso.