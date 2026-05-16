sábado, 16 de mayo de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en Mburucuyá

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Mburucuya, con la colaboración de sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- de Saladas y la División de Investigación Criminal de Mburucuya en el marco de un legajo judicial que se investiga, en relación a la Ley 6.725 de Narcomenudeo, con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas.

La orden judicial fue diligenciada en una vivienda ubicada en el Barrio Laguna Aguirre de la citada localidad, lugar donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de diez teléfonos celulares de distintas marcas, una balanza de precisión y dinero en efectivo; también hallaron 59 dosis de una sustancia blanquecina y dosis de una sustancia de origen vegetal, para lo cual, personal de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional VII, realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína y cannabis sativa – marihuana.               

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites al respecto.