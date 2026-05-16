La Policía desbarató un kiosco de drogas en Mburucuyá

La orden judicial fue
diligenciada en una vivienda ubicada en el Barrio Laguna Aguirre de la citada
localidad, lugar donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro
de diez teléfonos celulares de distintas marcas, una balanza de precisión y
dinero en efectivo; también hallaron 59 dosis de una sustancia blanquecina y
dosis de una sustancia de origen vegetal, para lo cual, personal de la División
de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional VII, realizaron
el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para
clorhidrato de cocaína y cannabis sativa – marihuana.
Lo secuestrado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites al respecto.