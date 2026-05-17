domingo, 17 de mayo de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en Goya: Hay tres personas detenidas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito 5ta. De Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal en turno y en el marco de un legajo judicial que se investiga, referente a Ley 6.725 de Narcomenudeo, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y detuvieron a tres personas.

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda de la citada ciudad, donde los efectivos procedieron al secuestro de elementos de corte y fraccionamiento, balanzas electrónicas, siete teléfonos celulares, una tablet, dinero en efectivo y dosis de una sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test, arrojo resultado positivo para cocaína. Además, en el lugar, se procedió a la detención de dos hombres y una mujer – mayores de edad-, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos.

Al respecto, los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.