La Policía desbarató un kiosco de drogas en Goya: Hay tres personas detenidas

El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda de la citada ciudad, donde los efectivos
procedieron al secuestro de elementos de corte y fraccionamiento, balanzas
electrónicas, siete teléfonos celulares, una tablet, dinero en efectivo y dosis
de una sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test, arrojo
resultado positivo para cocaína. Además, en el lugar, se procedió a la
detención de dos hombres y una mujer – mayores de edad-, quienes estarían
presuntamente vinculados a los hechos.
Al respecto, los detenidos junto
a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.