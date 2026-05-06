La Policía detectó el trasladado de animales sin la correspondiente documentación

PARAJE LOS VENCES
El operativo tuvo lugar cuando
los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo tipo utilitario-marca
Citroën Berlingo- que trasladaba un tráiler con dos animales bovinos. Tras la
inspección, se constató que los ocupantes no contaban con la documentación
obligatoria para el traslado de hacienda, careciendo de Documento de Tránsito
Electrónico (DTE), certificaciones sanitarias y con irregularidades tanto en el
tráiler como en el vehículo.
Durante el procedimiento, y
mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, uno de los ocupantes
ofreció dinero en efectivo al personal policial con la intención de evitar las
medidas legales, la cual fue inmediatamente rechazada, procediéndose conforme a
la normativa vigente.
Posteriormente, los involucrados
intentaron presentar documentación con inconsistencias e irregularidades, lo
que motivó el avance de las actuaciones judiciales.
Por lo que, se inició una causa
por supuesto cohecho, además de infracciones al Código de Faltas, en tanto, se
continúan las diligencias con intervención de la autoridad competente.