miércoles, 6 de mayo de 2026

La Policía detectó el trasladado de animales sin la correspondiente documentación

PARAJE LOS VENCES

Efectivos de la Policía de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, en momentos en que realizaban operativos de control de vehículos e identificación de personas, en un procedimiento realizado sobre Ruta Provincial N° 5, en jurisdicción de Paraje Los Vences, detectaron el transporte irregular de animales y un intento de soborno al personal actuante.

El operativo tuvo lugar cuando los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo tipo utilitario-marca Citroën Berlingo- que trasladaba un tráiler con dos animales bovinos. Tras la inspección, se constató que los ocupantes no contaban con la documentación obligatoria para el traslado de hacienda, careciendo de Documento de Tránsito Electrónico (DTE), certificaciones sanitarias y con irregularidades tanto en el tráiler como en el vehículo.

Durante el procedimiento, y mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, uno de los ocupantes ofreció dinero en efectivo al personal policial con la intención de evitar las medidas legales, la cual fue inmediatamente rechazada, procediéndose conforme a la normativa vigente.

Posteriormente, los involucrados intentaron presentar documentación con inconsistencias e irregularidades, lo que motivó el avance de las actuaciones judiciales.   

Por lo que, se inició una causa por supuesto cohecho, además de infracciones al Código de Faltas, en tanto, se continúan las diligencias con intervención de la autoridad competente.