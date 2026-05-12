La Policía durante recorridas de prevención demoró a dos hombres

El primero de los procedimientos,
lo concretaron alrededor de las 18:15 horas, tras tomar conocimiento a través
del el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se
encontraba probando los picaportes de vehículos estacionados en la vía pública,
en inmediaciones de calles Las Teresitas y Las Caléndulas, por tal motivo se
dirigieron al lugar, donde identificaron a un hombre de 36 años de edad cuyas
características coincidían con las aportadas, y tras las averiguaciones
realizadas resulto que el mismo
registraría antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que fue
demorado.
Posteriormente, cerca de las
19:15 horas, en inmediaciones de calle 37 y Los Crisantemos, procedieron a la
identificación de un hombre mayor de edad que se encontraba trasladando un
bolso que en su contenía varias herramientas, de las cuales no supo justificar
su procedencia, por lo que fue demorado.
Al respecto, en ambos casos los
demorados quedaron a disposición de las autoridades competentes, siendo
trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales.