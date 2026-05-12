martes, 12 de mayo de 2026

La Policía durante recorridas de prevención demoró a dos hombres

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -GRIM 4-, en la tarde de ayer 11-05-26, en distintos procedimientos lograron la demora de dos personas.

El primero de los procedimientos, lo concretaron alrededor de las 18:15 horas, tras tomar conocimiento a través del el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba probando los picaportes de vehículos estacionados en la vía pública, en inmediaciones de calles Las Teresitas y Las Caléndulas, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde identificaron a un hombre de 36 años de edad cuyas características coincidían con las aportadas, y tras las averiguaciones realizadas  resulto que el mismo registraría antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que fue demorado.

Posteriormente, cerca de las 19:15 horas, en inmediaciones de calle 37 y Los Crisantemos, procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad que se encontraba trasladando un bolso que en su contenía varias herramientas, de las cuales no supo justificar su procedencia, por lo que fue demorado.

Al respecto, en ambos casos los demorados quedaron a disposición de las autoridades competentes, siendo trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales.