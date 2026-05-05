martes, 5 de mayo de 2026

La Policía encontró a Nahuá sano y salvo y su padre fue detenido

Después de horas que tuvieron en vilo a toda Corrientes, la historia tuvo el final que todos esperaban. En el Paraje San Juan, bien adentro de la zona rural de San Isidro, el personal de la Policía Rural y Ecológica de Goya, logró lo que parecía imposible: cercar y detener a Josias Santos Regis y encontrar al pequeño Nahua con vida.

La huida no fue simple. El domingo por la noche, cerca de las 21, ambos habrían sido dejados en el Paraje Duraznillo. Desde ahí, el hombre se metió monte adentro, caminó kilómetros por senderos internos, esquivó caminos principales y buscó perderse en la geografía que muchos creen que protege, pero que esta vez lo entregó.

Avanzó unos cinco kilómetros hasta San Juan, y desde ahí todavía se internó más, por un camino vecinal que conecta con la Ruta 12. Su último refugio fue una vivienda rural. Ahí terminó todo.

Con inteligencia, patrullajes y presencia y conocimiento del  terreno, la Policía Rural  fue cerrando el cerco. Y cuando lo encontraron, no hubo margen: reducción en el lugar y traslado bajo custodia.

En el lugar se hicieron presentes las máximas autoridades: el Ministro de Seguridad Adán Gaya, el fiscal Javier Mosquera, la intendente Vilma Ojeda y la cúpula policial, confirmando que la peor parte había quedado atrás.

Ahora, el menor se encuentra bajo resguardo médico y judicial, mientras que el detenido deberá responder por el ataque armado y la sustracción del niño.