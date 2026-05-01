viernes, 1 de mayo de 2026

Golpe al narcomenudeo: La Policía desbarató dos kioscos de drogas en el B° Sol de Mayo

En la tarde de ayer 30-04-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto con sus pares de la División P.A.R., en colaboración a la unidad fiscal de investigaciones, en el marco de legajos judiciales que se encuentran en curso, diligenciaron dos órdenes de allanamiento en el Barrio Sol de Mayo, donde hallaron y secuestraron varias cosas de interés a la causa.

Los distintos mandatos judiciales, se diligenciaron en viviendas ubicadas por calles Vera Peñaloza y Ángel Navea, donde los citados efectivos procedieron al secuestro de dos balanzas de precisión, recortes de polietileno, tijeras, dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, tres teléfonos celulares, cuatro “piedras” y 142 dosis de una sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo, arrojo resultado positivo para clorhidrato de cocaína, además, también fueron secuestrados preventivamente cinco animales equinos – caballos- de dudosa procedencia.

Al respecto, todo lo secuestrado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde prosiguieron con los tramites de rigor.