Golpe al narcomenudeo: La Policía desbarató dos kioscos de drogas en el B° Sol de Mayo

En la tarde de ayer 30-04-26,
efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado junto con sus pares de la División P.A.R., en colaboración a la
unidad fiscal de investigaciones, en el marco de legajos judiciales que se
encuentran en curso, diligenciaron dos órdenes de allanamiento en el Barrio Sol
de Mayo, donde hallaron y secuestraron varias cosas de interés a la causa.
Los distintos mandatos
judiciales, se diligenciaron en viviendas ubicadas por calles Vera Peñaloza y
Ángel Navea, donde los citados efectivos procedieron al secuestro de dos
balanzas de precisión, recortes de polietileno, tijeras, dinero en efectivo, en
moneda nacional y extranjera, tres teléfonos celulares, cuatro “piedras” y 142
dosis de una sustancia blanquecina, la cual, tras el correspondiente test
orientativo, arrojo resultado positivo para clorhidrato de cocaína, además,
también fueron secuestrados preventivamente cinco animales equinos – caballos-
de dudosa procedencia.
Al respecto, todo lo secuestrado
fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada
dependencia, donde prosiguieron con los tramites de rigor.