sábado, 2 de mayo de 2026

Policías lograron estabilizar a un joven con maniobras de RCP

En horas de la noche de ayer 01-05-26, personal policial de la Comisaria Décimo Cuarta Urbana, más precisamente el Oficial Auxiliar Lic. William Medina, Sargento Primero de Policía Fleita Cesar y Cabo de Policía Molina Brian, momentos en que realizaban recorridas de prevención en zonas del barrio Dr. Montaña, fueron alertados sobre el pedido de auxilio de una mujer que solicitaba la colaboración de los efectivos, ya que su hijo de 26 años de edad se encontraba en el interior de su domicilio, convulsionando y con aparente signos de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Por tal motivo, los uniformados sin dudarlo procedieron al trasladado del mismo y de la madre hacia el hospital Escuela, iniciándose un cordón sanitario, en el cual además, ante la gravedad de la situación procedieron a practicarle maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar -RCP-, logrando de esta manera, llegar hasta el nosocomio, donde el joven se hallaba con signos vitales, siendo atendido por el persona de salud, quienes informaron que el mismo se encontraba estable y en buen estado de salud.

Cabe destacar en esta oportunidad, el rápido y profesional accionar de los uniformados, quienes no dudaron en el traslado del joven y de las maniobras realizadas que lograron salvarle la vida.