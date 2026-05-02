Policías lograron estabilizar a un joven con maniobras de RCP

Por tal motivo, los uniformados
sin dudarlo procedieron al trasladado del mismo y de la madre hacia el hospital
Escuela, iniciándose un cordón sanitario, en el cual además, ante la gravedad
de la situación procedieron a practicarle maniobras de Reanimación Cardio
Pulmonar -RCP-, logrando de esta manera, llegar hasta el nosocomio, donde el
joven se hallaba con signos vitales, siendo atendido por el persona de salud,
quienes informaron que el mismo se encontraba estable y en buen estado de
salud.
Cabe destacar en esta
oportunidad, el rápido y profesional accionar de los uniformados, quienes no
dudaron en el traslado del joven y de las maniobras realizadas que lograron
salvarle la vida.