sábado, 9 de mayo de 2026

La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad por la Peregrinación de la Prefectura a Itatí

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, la Dirección General de Seguridad Vial, la Dirección General de Coordinación e Interior - las Unidades Regionales I, VI, VII - Comisarías dependientes y de la Dirección General de Administración Financiera, junto a instituciones locales y municipales como Defensa Civil, Vialidad Provincial, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Salud Pública y Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y la Gendarmería Nacional Argentina, se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de una nueva edición de la XXXI peregrinación a pie hacia la Basílica De Nuestra Señora De Itati del personal y familiares de la Prefectura Naval Argentina- Corrientes – 2026, con motivo de conmemorarse el aniversario de la Batalla Aeronaval del "GC 83 RIO IGUAZU" y por la memoria del personal caído en el cumplimiento del deber en el conflicto de las Islas Malvinas, a realizarse el día Sábado 09 y Domingo 10 de Mayo del corriente año.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello, efectivos y móviles Policiales entre otros, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras instituciones y autoridades municipales, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, y de las personas que asistan a dicho evento, extremar las medidas de seguridad, la cooperación y colaboración a efectos de evitar accidentes y otros incidentes.