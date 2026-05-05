La Policía realizó diferentes procedimientos y demoró a varias personas

El primero de los procedimientos fue concretado cerca de las 06:30 horas
por los efectivos del GRIM V, quienes fueron alertados por el SIS 911, acerca
de un hecho delictivo en proceso por calles Loreto y Nº 3, acudiendo de manera
inmediata al lugar, donde observaron a un joven saltando un muro perimetral y
abandonando en la vía pública ropas varias, siendo demorado metros adelante e
identificado como mayor de edad.
También, personal del GRIM II, pasadas las 11:30 horas, hallándose por
calles Finlandia y Escocia, demoraron e identificaron a dos hombres – alias
Colo y Larry, ambos mayores de edad- quienes se encontraban observando
detenidamente los domicilios del lugar y tras las primeras averiguaciones
registraron antecedentes policiales.
De igual forma, siendo las 15:00 horas aproximadamente, los efectivos del
GRIM V, encontrándose por calles Ex Vía y Provincias Unidas, demoraron e
identificaron a un joven mayor de edad, quien entre sus pertenencias llevaba
prendas de vestir de dudosa procedencia y al no poder justificarlas fue
demorado.
Además, los mismos efectivos, recorriendo las calles Cafayate y Santa
Catalina demoraron a un joven mayor de edad quien se encontraba causando
disturbios en la vía pública y al ser interceptado no supo justificar su
accionar.
Posteriormente, efectivos del GRIM I, alrededor de las 18:00 horas, hallándose
por calles Moreno y Padre Borgatti, divisaron a un joven observando el interior
de los vehículos estacionados, quien al ser identificado de 19 años de edad, no
supo justificar su presencia en el lugar, siendo demorado.
Por último, personal del Comando Patrulla, son alertados por un
transeúnte acerca de dos personas que momentos antes la habrían agredido en
Avenida Centenario y Pasaje Viran, por lo que, tras realizar recorridas en la
zona, lograron divisar y demorar a dos hombres mayores de edad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites al respecto en cada caso.