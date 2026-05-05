martes, 5 de mayo de 2026

La Policía realizó diferentes procedimientos y demoró a varias personas

En la jornada de ayer 04-05-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a varias personas y algunas de ellas con antecedentes policiales.    

El primero de los procedimientos fue concretado cerca de las 06:30 horas por los efectivos del GRIM V, quienes fueron alertados por el SIS 911, acerca de un hecho delictivo en proceso por calles Loreto y Nº 3, acudiendo de manera inmediata al lugar, donde observaron a un joven saltando un muro perimetral y abandonando en la vía pública ropas varias, siendo demorado metros adelante e identificado como mayor de edad.

También, personal del GRIM II, pasadas las 11:30 horas, hallándose por calles Finlandia y Escocia, demoraron e identificaron a dos hombres – alias Colo y Larry, ambos mayores de edad- quienes se encontraban observando detenidamente los domicilios del lugar y tras las primeras averiguaciones registraron antecedentes policiales.

De igual forma, siendo las 15:00 horas aproximadamente, los efectivos del GRIM V, encontrándose por calles Ex Vía y Provincias Unidas, demoraron e identificaron a un joven mayor de edad, quien entre sus pertenencias llevaba prendas de vestir de dudosa procedencia y al no poder justificarlas fue demorado.

Además, los mismos efectivos, recorriendo las calles Cafayate y Santa Catalina demoraron a un joven mayor de edad quien se encontraba causando disturbios en la vía pública y al ser interceptado no supo justificar su accionar.

Posteriormente, efectivos del GRIM I, alrededor de las 18:00 horas, hallándose por calles Moreno y Padre Borgatti, divisaron a un joven observando el interior de los vehículos estacionados, quien al ser identificado de 19 años de edad, no supo justificar su presencia en el lugar, siendo demorado.

Por último, personal del Comando Patrulla, son alertados por un transeúnte acerca de dos personas que momentos antes la habrían agredido en Avenida Centenario y Pasaje Viran, por lo que, tras realizar recorridas en la zona, lograron divisar y demorar a dos hombres mayores de edad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites al respecto en cada caso.