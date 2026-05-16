La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde del jueves 14-05-26, efectivos Policiales de las Comisaria del área capital en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, GTO, P.A.R, G.R.I.M 2 y 4, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de la jurisdicción de la Comisaria Décimo Séptima urbana.
Los operativos dieron inicio alrededor de las 18:00 horas,
concluyendo, pasadas las 20:00 horas, oportunidad, en que identificaron y
demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así
también el control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron
trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.