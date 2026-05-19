La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 18-05-26, efectivos Policiales de la Comisaria Séptima Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, Comisaría de la 1ra a la 24ta, Riachuelo, San Cayetano, Comisaría de la Mujer y del Menor I y II, Comisaría Terminal, Asuntos Juveniles, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 18:00, concluyendo, pasadas las 20:00 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.