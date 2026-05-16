La Policía realizó operativos de contralor y prevención en rutas nacionales y provinciales

Como resultado de los distintos
controles camineros realizados en los puestos de control, se labraron un total
de 42 actas de infracción, procediéndose además a la retención de dos licencias
de conducir vencidas.
Durante la jornada se desplegaron
operativos de control vehicular e identificación de personas sobre Ruta
Nacional N°12 km 1019 y km 1036, como así también en Ruta Provincial N°5 km 8.
Asimismo, efectivos policiales
realizaron tareas de regulación del tránsito en inmediaciones de la Escuela 606
y frente al establecimiento educativo Eragia, ubicado sobre Ruta Nacional N°12
km 1031, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante horarios de
ingreso y egreso escolar.
Por otra parte, continuaron las
recorridas preventivas sobre Ruta Nacional N°12 entre los kilómetros 1026 y
1028, en el marco de la reactivación de las obras de la Autovía, además de
patrullajes preventivos en la zona de barrios privados sobre Ruta Provincial
N°5.
Finalmente, en el marco del
dispositivo denominado “Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”,
se intensificaron los controles vehiculares y de identificación de personas en
Ruta Provincial N°5 km 7, contando con la colaboración de personal de División
Canes y Policía Federal Argentina.