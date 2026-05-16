sábado, 16 de mayo de 2026

La Policía realizó operativos de contralor y prevención en rutas nacionales y provinciales

Durante la jornada del jueves 14-05-26, en el marco de los operativos preventivos dispuestos por la Superioridad, personal policial dependiente de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera (U.E.T.yC.) llevó adelante múltiples controles vehiculares, recorridas preventivas y dispositivos de regulación del tránsito en distintos sectores de la capital correntina y accesos sobre Ruta Nacional N°12 y Ruta Provincial N°5.

Como resultado de los distintos controles camineros realizados en los puestos de control, se labraron un total de 42 actas de infracción, procediéndose además a la retención de dos licencias de conducir vencidas.

Durante la jornada se desplegaron operativos de control vehicular e identificación de personas sobre Ruta Nacional N°12 km 1019 y km 1036, como así también en Ruta Provincial N°5 km 8.

Asimismo, efectivos policiales realizaron tareas de regulación del tránsito en inmediaciones de la Escuela 606 y frente al establecimiento educativo Eragia, ubicado sobre Ruta Nacional N°12 km 1031, con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante horarios de ingreso y egreso escolar.

Por otra parte, continuaron las recorridas preventivas sobre Ruta Nacional N°12 entre los kilómetros 1026 y 1028, en el marco de la reactivación de las obras de la Autovía, además de patrullajes preventivos en la zona de barrios privados sobre Ruta Provincial N°5.

Finalmente, en el marco del dispositivo denominado “Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N°12”, se intensificaron los controles vehiculares y de identificación de personas en Ruta Provincial N°5 km 7, contando con la colaboración de personal de División Canes y Policía Federal Argentina.