domingo, 17 de mayo de 2026

La Policía recuperó dos motocicletas robadas y secuestró motopartes de dudosa procedencia

OPERATIVO EN CONJUNTO
En la jornada de ayer 16-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Roque trabajando de manera conjunta y coordinada con el personal de las Comisarias de Gobernador Martínez, Santa Lucia y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en el marco de diferentes causas judiciales que se investigan, con la intervención de la Unidad Fiscal, lograron hallar y recuperar dos motocicletas, además, secuestrar motopartes.

Luego de tomar conocimiento del ilícito ocurrido en la localidad de San Roque, los citados efectivos iniciaron una amplia labor investigativa, la cual, junto a la inspección de cámaras de seguridad, los llevo hasta la localidad de Santa Lucia, donde junto al personal de dicha ciudad, por calles Alvear y Moreno, procedieron al secuestro de una motocicleta – marca Honda Wave- la cual se encontraba abandonada en la vía pública y tras las correspondientes averiguaciones resulto poseer un pedido de secuestro activo, por hallarse denunciada como sustraída.

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, por calle Líbano y Avenida General Paz, hallaron un segundo rodado – de marca Honda Wave 110cc.- y tras las primeras averiguaciones resulto ser la sustraída días atrás.

Por último, luego de ser alertados por un transeúnte, sobre Ruta Provincial Nº 19, procedieron al secuestro de diferentes motopartes, los cuales son materia de investigación para establecer su procedencia.

Al respecto, los rodados y las motopartes fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.