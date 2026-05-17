La Policía recuperó dos motocicletas robadas y secuestró motopartes de dudosa procedencia

Luego de tomar conocimiento del
ilícito ocurrido en la localidad de San Roque, los citados efectivos iniciaron
una amplia labor investigativa, la cual, junto a la inspección de cámaras de
seguridad, los llevo hasta la localidad de Santa Lucia, donde junto al personal
de dicha ciudad, por calles Alvear y Moreno, procedieron al secuestro de una
motocicleta – marca Honda Wave- la cual se encontraba abandonada en la vía
pública y tras las correspondientes averiguaciones resulto poseer un pedido de
secuestro activo, por hallarse denunciada como sustraída.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, por calle Líbano y Avenida General Paz, hallaron un
segundo rodado – de marca Honda Wave 110cc.- y tras las primeras averiguaciones
resulto ser la sustraída días atrás.
Por último, luego de ser
alertados por un transeúnte, sobre Ruta Provincial Nº 19, procedieron al
secuestro de diferentes motopartes, los cuales son materia de investigación
para establecer su procedencia.
Al respecto, los rodados y las motopartes fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.