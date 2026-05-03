La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos días atrás

En horas de la noche de ayer 02-05-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que realizaban tareas de prevención en zonas del barrio Santa Teresita, observaron a un hombre trasladando en su poder un bolso de dudosa procedencia y quien al notar la presencia policial arroja dicho elemento y se da la fuga.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al secuestro del mismo, el cual contenía en su interior
una Notebook marca Apple, con su respectivo cargador, una cámara digital Sony y
un lente de cámara, los cuales serían los mismos denunciados como sustraídos
días atrás.
Los elementos secuestrados fueron
trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias
del caso.