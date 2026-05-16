sábado, 16 de mayo de 2026

La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos

A raíz de una causa judicial iniciada por supuesto Hurto calificado, personal policial dependientes de la Comisaria Tercera urbana en forma conjunta y coordinada con la Unidad Especial Antiarrebatos y la Dirección de Investigación Criminal llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió finalmente recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo llevaron a cabo en la jornada de ayer 15-05-26, en una zona de baldío, donde lograron hallar abandonado, una Tablet con funda protectora, un Nintendo Switch y una notebook modelo Futura.

Los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.